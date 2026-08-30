La Fiorentina e Dodò dopo settimane da separati in casa pare che si siano riavvicinati. E non poco. Non stiamo parlando di prolungamento del contrato (questo, forse, è un aspetto che verrà affrontato a bocce ferme durante il mese di settembre) ma di considerazione nelle rotazioni in squadra. Perché se da un parte, per il momento, il brasiliano non ha espresso grande esaltazione per le offerte ricevute negli ultimi giorni (Nottingham Forest, Olympiacos), dall'altra i viola starebbero davvero pensando di trattenerlo nonostante la scadenza contrattuale tra meno di un anno.

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, infatti, la Fiorentina starebbe riflettendo su Alex Jimenez e sul suo ruolo dal punto di vista tecnico-tattico: in questo primo mese e mezzo di stagione il suo rendimento ha lasciato sorgere qualche dubbio. Da qui la riflessione su Dodò e la volontà di tenerlo in squadra, considerando la sua esperienza ed il fatto che in rosa ci siano solo, in alternativa, Joao Mario e Valdepenas.