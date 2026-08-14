Il futuro di Moise Kean continua a essere uno degli intrecci più interessanti del mercato della Fiorentina. Negli ultimi giorni attorno all'attaccante viola si sono susseguite dichiarazioni e indiscrezioni, con il Como che non sembra aver ancora abbandonato definitivamente la pista.

La situazione, però, potrebbe aver subito una piccola evoluzione nelle ultime ore. Il club lariano, infatti, avrebbe iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante e avrebbe avviato i primi contatti per Liam Delap, centravanti inglese di proprietà del Chelsea.

riportare la novità è stato Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sul mercato del Como. Secondo l'esperto di mercato, Il giocatore è stato proposto al club lombardo, che in questo momento sta valutando con attenzione l'ipotesi di accoglierlo con la formula del prestito. Per Delap si tratterebbe di un'occasione importante per ritrovare continuità. L'attaccante arriva infatti da una stagione di ambientamento con la maglia dei Blues, un'annata di transizione che ha fatto seguito a un campionato da assoluto protagonista: prima del passaggio a Londra, infatti, il centravanti aveva messo in mostra il suo potenziale offensivo collezionando 12 gol e 2 assist in 37 presenze stagionali all'Ipswich Town. Ora la palla passa al Como, chiamato a decidere se affondare il colpo per regalare un nuovo terminale offensivo alla propria rosa.

Romano ha inoltre sottolineato che “il centravanti inglese si aggiunge alla lista del Como con Moise Kean tra le opzioni per le ultime settimane di mercato”.

Una precisazione importante: la pista Kean non è dunque tramontata, ma il Como sembra intenzionato a valutare più profili per l'attacco. Delap rappresenta una nuova possibilità per la società lariana, che nelle prossime settimane dovrà scegliere su quale obiettivo concentrare i propri sforzi.

La novità arriva dopo una giornata in cui anche Fabio Grosso aveva fatto chiarezza sulla situazione dell'attaccante viola. In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina ha ribadito che Kean è al centro del progetto e di essere contento di averlo a disposizione.

Una presa di posizione che conferma la volontà della Fiorentina di trattenere il proprio centravanti, almeno nelle intenzioni del club e dell'allenatore.

Il contatto del Como per Delap non significa quindi che Kean sia definitivamente uscito dai radar, ma rappresenta un elemento nuovo nella vicenda. Il club lariano sta cercando un attaccante e ha più nomi sul tavolo: tra questi, secondo Romano, c'è ancora anche quello di Moise Kean.

Per la Fiorentina, dunque, il caso resta da monitorare. Kean oggi è al centro del progetto di Grosso, ma il suo nome continua a circolare sul mercato e il Como non sembra aver chiuso definitivamente la porta.