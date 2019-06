Ag. Veretout dopo l’incontro col Milan: “Chiacchierata generale”

“Come è andato l’incontro? Bene”. Mario Giuffredi non aveva voglia di parlare dopo il colloquio, durato circa un’ora e mezzo, con la dirigenza del Milan. Il procuratore cura gli interessi, tra gli altri, di Jordan Veretout della Fiorentina, un giocatore accostato proprio ai rossoneri negli ultimi tempi. Ma il suo procuratore ha svicolato: “Se Veretout è un’operazione fattibile? Non lo so, non ne abbiamo parlato nello specifico” la sua risposta sibillina.