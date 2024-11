FOTO – “ViP”, Lucchesi si prende la Serie B: è l’MVP Under 23 di ottobre

"Il Viola in Prestito"(LA RUBRICA) Lorenzo Lucchesi ha vissuto un'estate turbolenta. Dapprima il ritiro al Viola Park con Palladino, poi il passaggio in prestito dalla Fiorentina al Venezia e dopo poche settimane il rientro alla base a Firenze. Alla fine la nuova partenza in direzione Reggio Emilia, per vestire la maglia della Reggiana in Serie B. Scelta che appare essersi rivelata azzeccata, dopo un inizio segnato dagli infortuni. Con la maglia degli emiliani, infatti, sta trovando grande continuità in questa stagione, con affidabilità e goal, come quello importante nella rimonta contro il Bari. È lui l'MVP Under 23 del mese di ottobre - annuncia la Lega di Serie B sui profili social.