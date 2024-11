Finalmente Lucchesi! Gol importantissimo nel pareggio contro il Bari

Primo gol stagionale di Lorenzo Lucchesi in Serie B con la maglia della Reggiana: decisiva la sua rete per la rimonta sul Bari

La possibile conferma nella prima squadra della Fiorentina, la piccolissima parentesi con il Venezia, per poi scegliere di tornare in Serie B vestendo la maglia della Reggiana. Il giovane difensore cresciuto nel settore giovanile viola, Lorenzo Lucchesi, nella partita da poco terminata della sua squadra contro il Bari, ha realizzato la sua prima rete stagionale. I padroni di casa erano andati avanti di due reti, poi, la Reggiana, con la rete di Lucchesi all'81' e quella di Gondo dal dischetto all'87', ha messo in parità il risultato, portando a casa un punto importantissimo, vista la critica situazione in classifica.