VN – Dietrofront Lucchesi. Lascia il Venezia e va alla Reggiana in prestito

Nuova avventura per il giovane difensore viola

L'avventura di Lorenzo Lucchesi al Venezia è già giunta al termine. Infatti, il giovane difensore della Fiorentina oggi andrà alla Reggiana in prestito secco. Continuano così le operazioni del club viola con la squadra di Serie B. In questa sessione di mercato è arrivato il dirigente Goretti, mentre lo scorso anno fu girato in prestito Bianco.