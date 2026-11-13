Il Comitato Disciplinare della Federcalcio spagnola (RFEF) ha inflitto 12 giornate di squalifica a Jesús Owono, portiere dell'Andorra, in seguito all'espulsione rimediata nel match contro il Tenerife dello scorso 2 novembre. Nel finale di gara, l'estremo difensore aveva ricevuto il cartellino rosso diretto dopo un'uscita a gamba alta in cui aveva colpito l'attaccante Jesús de Miguel durante un contrasto di gioco.

Nella nota ufficiale della Federazione si legge che i dodici turni rappresentano la sanzione massima prevista dal Codice Disciplinare per quanto riportato nel referto. L'arbitro dell'incontro, Manuel Ángel Pérez Hernández, aveva infatti segnalato l'uso di una "forza eccessiva" nell'intervento. Dopo lo scontro, De Miguel era stato immediatamente soccorso in campo e trasportato fuori in barella, ma le sue condizioni si erano rivelate fatali: l'attaccante del Tenerife è purtroppo deceduto il giorno successivo.