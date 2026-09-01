Joshua Zirkzee potrebbe cambiare squadra, ma restando in Inghilterra

Redazione VN
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Dopo aver rifiutato la Fiorentina e ed esser stato rifiutato dalla Juventus, rimanendo a mani vuote, Joshua Zirkzee potrebbe cambiare squadra, restando però sempre in Inghilterra. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, infatti, sull'attaccante del Manchester United si sarebbe inserito l'Everton, che dopo aver ceduto a titolo definitivo Beto proprio alla Fiorentina starebbe cercando un calciatore per rinforzare il reparto offensivo. La decisione, adesso, è tutta nelle mani dei Red Devils.

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