Il commento di Luciano Spalletti nel post partita di Juventus-Rennes

Redazione VN
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Luciano Spalletti, intervistato dopo il pareggio della Juventus contro il Rennes, ha commentato la partita dei suoi e il gol annullato allo scadere:

Arbitro molto bravo, un po' meno nella scelta di quell'episodio. Non so le regole, ma per come è successo ti dà un po' di interpretazione. Ci sono rimasto male, lui vede arrivare la palla e ha tutto il tempo di scegliere cosa fare. Sbaglia il gesto, non perché qualcuno gli dà noia. Per dare forza alla ricerca del gol, mi sembrava giusto così.

La sua posizione

I calciatori hanno risposto molto bene, oggi ci hanno messo un po' di più e ci manca ancora roba. Continuo a non dormire, anche se abbiamo fatto meglio. Se non vinco non sono felice: quando ci capitano le situazioni lì davanti bisogna andare a prenderle.
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