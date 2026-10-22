Terza giornata di Europa League, in campo Juventus e Rennes. La cronaca live

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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