Segui su Violanews l'impegno del Milan in Europa League
VIDEO GAZZETTA - Inter-Shakhtar, le reazioni social in vista della Fiorentina
Terminata la sfida tra Juventus e Rennes, adesso tocca al Milan affrontare la propria avversaria in Europa League. Segui la cronaca di Bournemouth-Milan:
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