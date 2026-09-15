Il programma viola giorno per giorno
VIDEO VN - Prove di 4-3-3. Jimenez alto a destra
Ore 21 stadio A.Franchi Coppa Italia
Fiorentina vs Pisa
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