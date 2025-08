Playoff, Polissya e Paksi FC: chi sono le possibili avversarie della Fiorentina?

La vincente tra Polissya Zhytomyr e Paksi FC affronterà i viola il 21 e 28 agosto.

Playoff, conosciamo le possibili avversarie della Fiorentina — L’urna di Nyon ha parlato: la Fiorentina affronterà la vincente tra Polissya Zhytomyr e Paksi FC nei playoff di Conference League, con gare previste per il 21 e 28 agosto. Entrambe le squadre si sono qualificate al terzo turno preliminare e si sfideranno il 7 e il 14 agosto per guadagnarsi il confronto con i viola. Non certo due nomi altisonanti, ma profili da non sottovalutare, con storie profondamente diverse e motivazioni forti.

Polissya Zhytomyr (Ucraina) — Il Polissya è il volto umano del calcio in tempo di guerra. Ricostruito mentre il conflitto con la Russia sconvolgeva il Paese, questo club è diventato il simbolo della resilienza della regione di Zhytomyr. Non si tratta soltanto di una squadra: è un progetto sociale, comunitario, popolare. Il ritorno nella massima serie è arrivato nel 2023, accolto con entusiasmo diffuso e sostenuto da investimenti mirati. Il club è stato rilanciato nel 2020 dall’imprenditore Gennadiy Butkevich, proprietario della catena ATB, che ha avviato un piano di sviluppo sportivo e strutturale che comprende anche la costruzione di un nuovo stadio da oltre 12.000 posti.

Attualmente la squadra gioca in uno stadio ristrutturato di recente, che ospita anche eventi di beneficenza e iniziative locali. In campo, il Polissya è generosità pura: una formazione che gioca col cuore, trascinata da un contesto emotivo che va ben oltre il calcio. Ha chiuso la scorsa stagione al quarto posto in Premier League e ha superato il Santa Coloma nel turno precedente della Conference League, confermando compattezza e solidità mentale.

Allenata con pragmatismo e spinta da un forte spirito di gruppo, la squadra è imprevedibile, aggressiva nelle transizioni, difficile da affrontare sul suo campo.

Paksi FC (Ungheria) — Più silenzioso ma non meno efficace è invece il percorso del Paksi FC, una delle realtà più coerenti del calcio ungherese. Dalla promozione in massima serie nel 2006, il club non è mai retrocesso, diventando un modello di gestione per tutto il movimento magiaro. A differenza di molte altre squadre europee, il Paksi ha scelto con chiarezza la propria identità: da anni schiera quasi esclusivamente giocatori ungheresi, evitando la corsa al mercato straniero e costruendo una rosa solida, compatta, unita dalla comune appartenenza culturale.

In patria è considerato una mina vagante, capace di battere le big e di sorprendere nelle coppe. Lo ha fatto anche in Conference League, eliminando nel turno precedente il Maribor, club di tradizione europea e ex squadra di Josip Ilicic. A guidare il gruppo c’è György Bognár, tecnico esperto e rispettato, che ha plasmato una squadra aggressiva, organizzata e con un’identità molto precisa.

La vittoria della Coppa d’Ungheria nella scorsa stagione, ottenuta ai rigori contro il Ferencváros, ha suggellato un’annata storica, impreziosita anche dal terzo posto in campionato. Il Paksi gioca le sue gare nel Fehérvári úti Stadion, impianto raccolto ma caldo, rinnovato di recente. Nessun nome roboante, ma un’idea di calcio ben definita, una solidità tattica da non sottovalutare e una continuità di rendimento che potrebbe impensierire anche una big come la Fiorentina.