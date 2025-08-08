Conference League – Il Polissya ipoteca il pass e ora vede la Fiorentina

Il Polissya batte il Paksi e si avvicina alla sfida con i Viola

Redazione VN 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:04)

Si sono disputate ieri le gare d'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League. Nell'anticipo di martedì avevamo registrato il successo dello sconosciuto Klaksvik sull'altrettanto "carneade" Neman. Sono scese in campo anche Polissya Zhytomyr e Paksi FC (3-0 per gli ucraini) , scontro da cui, ricordiamo, uscirà l'avversaria della Fiorentina ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI DELLE GARE DEL 3° TURNO DI QUALIFICAZIONE

La composizione del play off "piazzate" — La Fiorentina ha conquistato, per la quarta volta, il diritto di partecipare al play off di UEFA Europa Conference League 2025-26, in programma il 21 ed il 28 agosto 2025, con gare di andata e ritorno. La squadra viola è stata inserita nel "percorso delle piazzate" e si giocherà, da testa di serie, l'accesso alla terza competizione continentale insieme ad altre 37 squadre. Da dove arrivano queste 38 squadre? Oltre alle 5 squadre delle principali federazioni, troviamo le 7 perdenti del terzo turno di qualificazione di Europa League e le 26 vincenti del terzo turno di Conference League sempre riferite al percorso piazzate. In totale quindi 38 squadre con il sorteggio delle 19 gare valide per questo play off. Per conoscere tutti i nomi però dovremo aspettare il 14 agosto (quando si giocheranno le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione) e solo allora conosceremo il nome dell'avversaria dei viola.

Il regolamento — Ricordiamo che nessuna squadra si qualifica direttamente alla fase finale di Conference League. Il primo appuntamento stagionale dell'edizione 2025-26 è stato il sorteggio del primo turno di qualificazione -> LEGGI TUTTE LE DATE DELLE GARE DELLA STAGIONE 2025-26

Sorteggi primo e secondo turno — Il 17 giugno e il 18 giugno sono state sorteggiate a Nyon le gare del primo e del secondo turno di qualificazione alla fase finale di Conference League. Nel primo turno di qualificazione (8/10 e 16/17 luglio) sono scese in campo 48 squadre di caratura molto bassa, mentre, nel secondo turno (24 luglio e 31 luglio), fra le 100 partecipanti sono entrate in gioco anche le formazioni potenzialmente leggermente più ostiche per la Fiorentina in chiave play off

Salvo grandi ribaltoni nella gara di ritorno sarà il Polissya l’avversaria della Fiorentina nei playoff di Conference League. La squadra ucraina, nell’andata del terzo turno preliminare, ha sconfitto per 3-0 il Paksi.

Una gara a senso unico sbloccata al 41' dal trequartista Andriyevskyi, uno dei giocatori di maggior qualità. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio di Beskorovaynyi. Nella ripresa arriva anche il terzo gol dei locali, firmato da Lednev. Giovedì prossimo la gara di ritorno. Lo riporta il Corriere dello Sport.