E' un pazzo Napoli quello che ottiene la prima vittoria in questa edizione di Champions League, in casa contro il Bodo/Glimt, al termine di un match divertentissimo e pieno di colpi di scena. Un 4-3 che ha visto gli azzurri andare subito in vantaggio con Politano dopo poco meno di un minuto, per poi essere raggiunti e tornare avanti prima del riposo. Finita qui? No, assolutamente, perché prima i norvegesi riescono a trovare il 2-2 ma poi McTominay e Bjortuft regalano tre punti importanti a Max Allegri (pressoché inutile l'ultima rete siglata dagli ospiti al 94').

Molto più in scioltezza la Roma contro lo Slovan Bratislava: dopo lo scivolone casalingo contro il Real, i giallorossi di Gian Piero Gasperini trovano una vittoria importante in modo anche abbastanza facile. Il difensore spagnolo Hermoso al 21' la sblocca, mentre Molina a pochi minuti dalla fine del primo tempo mette in ghiaccio il risultato. Ci pensano poi Pisilli ed il solito Malen (dagli undici metri) nel primo quarto d'ora della ripresa a chiudere i giochi.