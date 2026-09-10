Clamoroso a Istanbul: Ismail Kartal ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore del Fenerbahçe al termine della partita pareggiata contro la Roma, spiazzando i giornalisti presenti in sala stampa. Il motivo? Un inizio stagione non esaltante, in cui sono arrivati risultati al di sotto le aspettative. "Mi ritiro dal mio incarico. Non voglio domande, mi faccio da parte per il bene del club e della squadra", ha detto poco fa il tecnico turco.

Kartal era arrivato soltanto tre mesi fa alla guida del Fenerbahçe, la sua avventura è durata incredibilmente poco, con undici partite disputate. Pur qualificando la squadra per la prima volta dopo diciotto anni alla fase finale della Champions League, il tecnico non ha ritenuto i risultati e le prestazioni offerte all'altezza della situazione. A pesare sicuramente sulla sua decisione l'inizio di campionato giocato col freno a mano tirato: quattro partite, con due vittorie ed altrettante sconfitte, tra cui quella pesante contro il Besiktas di Italiano.