Serata positiva per Tommaso Rubino, ancora di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Carrarese. Il classe 2006 ha sbloccato al 14’ del primo tempo la sfida sul campo del Padova, firmando il gol dell’1-0 e indirizzando una partita poi chiusa sul 2-0 grazie al raddoppio di Rouhi nella ripresa.

Per Rubino si tratta di un segnale importante nel percorso di crescita in Serie B. Dopo le 26 presenze e 2 reti raccolte nella scorsa stagione, la Fiorentina ha scelto di lasciarlo ancora un anno a Carrara, sempre in prestito, fino al 30 giugno 2027. L’obiettivo dichiarato in estate era trovare maggiore continuità e aumentare il bottino tra gol e assist: la rete di Padova va esattamente in questa direzione.