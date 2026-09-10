Le disposizioni per i tifosi viola in trasferta a Venezia
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Il Venezia, attraverso i propri canali ufficiali, ha chiarito alcune disposizioni relative alle modalità di spostamento per i tifosi viola:
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO - dalle ore 18.20 alle 19.00 circa tutte le corse delle linee 2, 4L, 6, 6L e 7 in direzione Venezia, prima di raggiungere P.le Roma, vengono deviate per il Tronchetto, dove effettuano fermata in transito. SERVIZIO DI NAVIGAZIONE - partenze alle ore 19.00 da Tronchetto mercato corsa diretta a Sant'Elena, inoltre le corse di linea 14 in partenza da P.ta Sabbioni alle 19.00 e 19.30 effettuano fermata straordinaria a Sant’Elena "A". Programmati anche servizi di rinforzo da P.le Roma e Lido SME per Sant'Elena. Dopo partita: partenza da S. Elena per Tronchetto Mercato alle 22:45 (arrivo previsto a Tronchetto alle 23:15); corse aggiuntive di rinforzo saranno organizzate per il deflusso da Sant'Elena verso piazzale Roma e Ferrovia. Inoltre, la corsa di linea 14 in partenza da S. Zaccaria Pietà direzione Lido SME delle 23:00 effettuerà fermata straordinaria a S. Elena “A”. L'accesso ai servizi automobilistici e di navigazione di rinforzo per l'afflusso e il deflusso è consentito solo alla clientela con regolare titolo di viaggio. Per le corse di navigazione dedicate alla tifoseria locale e ospite da e per Sant’Elena, l’accesso è consentito a tutti i possessori di biglietto per la partita senza ulteriori costi.
Il comunicato prosegue:
Per la tifoseria ospite organizzata in possesso di biglietto di accesso alla curva ospiti con ticket integrato al servizio di trasporto pubblico, in arrivo con mezzi privati (autobus e autovetture), viene effettuato collegamento diretto PalaExpo (Ferraris Brentelle) - Stadio P. L. Penzo alle ore 18:30 in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza. Si invita la clientela ad utilizzare i servizi aggiuntivi organizzati per l'accesso allo stadio P. L. Penzo da PalaExpo (Ferrari Brentelle) e Tronchetto principale al fine di non gravare sul normale servizio di trasporto pubblico, dotandosi anticipatamente del relativo titolo di viaggio. L’acquisto dei titoli di viaggio può essere fatto presso i rivenditori autorizzati e le biglietterie self-service, online su veneziaunica.it, tramite AVM Venezia Official App, su WhatsApp attraverso il servizio Chat&Go by muoversivenezia (anche last second), a bordo dei mezzi di trasporto alle tariffe dedicate (nel servizio navigazione durante l’intera giornata, nel servizio automobilistico dalle ore 20.00 alle ore 7.00), oppure attraverso il nuovo sistema di pagamento con carte di pagamento bancario contactless e carta digitalizzata su smartphone o smartwatch
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