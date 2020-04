Ufficiale: il campionato francese è finito, PSG campione

Psg campione. Marsiglia direttamente in Champions, con il Rennes che però passa per i preliminari. Lilla in Europa League, con Reims e Nizza, se non si disputeranno le finali delle coppe nazionali. Scendono in Ligue 2 Amiens e Tolosa. Mentre il Lione, avversario Champions della Juve, resta fuori dall’Europa. Uno smacco per la squadra di Rudi Garcia che secondo la classifica dei punti per gara disputata si arena al settimo posto. Questa la sentenza finale della Lega che ha ufficializzato la sospensione definitiva della Ligue 1. Lo riporta gazzetta.it.