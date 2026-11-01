Il Presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato in ospedale a causa di una polmonite
Il Presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Ecco il comunicato del club: "Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.
Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto".
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