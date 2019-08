Ribery, test medici extra large e primo allenamento personalizzato. Domani…

Full immersion nella nuova realtà viola per Franck Ribery, da oggi a Firenze come nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, le visite mediche per l’asso francese sono andate avanti dalle 13:00 fino alle 15:00 abbondanti. Poi breve tappa in albergo e nel tardo pomeriggio la prima seduta personalizzata in terra toscana. Da domani poi Ribery lavorerà in gruppo in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli. FOTO – BOATENG E L’ABBRACCIO COL NUOVO COMPAGNO FRANCK