Il grande protagonista in casa Frosinone, che venerdì sera ha battuto il Sassuolo per 4-2, è l'attaccante Antonio Raimondo, autore di una tripletta contro la squadra emiliana e capocannoniere della Serie A con 7 gol. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport pubblicata nell'edizione odierna, il centravanti ha parlato della sua esultanza da pistolero come faceva Gabriel Omar Batistuta. Le sue parole:

È nata (l'esultanza, ndr) l’anno passato con amici di Salerno prima dell’ultima partita, ha portato bene e sto continuando a farla. Se assomiglia a quella di Batistuta? Più o meno. Niente paragoni, per carità. Assomigliare a lui solo vagamente sarebbe già troppo.