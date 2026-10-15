Leonardo Pavoletti annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato. Dopo aver segnato e fatto esultare tanti tifosi (soprattutto quelli del Cagliari), l'ex centravanti ha detto basta;

"Oggi sono sereno. Ho deciso di dire addio al calcio. Anche se una piccola porta la lascio ancora aperta. Chissà, non si sa mai. Ma al momento, sto bene così. È iniziata una nuova pagina della mia vita. Ogni tanto sono impaziente, vorrei già sapere come andrà, leggere il finale di quella pagina. Ma la vita mi ha insegnato ad avere pazienza. Ho compreso che tutto ciò che ci accade ha un senso. A volte, però, lo capiamo solo dopo. Il mio gol con il Cagliari a Bari, per esempio: su quel pallone ci sono arrivato grazie al giovane Leo che si era fatto panchine e panchine da ragazzo e che per tanto tempo non si era sentito all’altezza. Un giorno è diventato Pavoloso”