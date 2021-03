Otero ricorda: “Indimenticabili i 4 gol alla Fiorentina, non dovevo giocare”

Ricordate Marcelo Alejandro Otero? Arrivato a Vicenza quasi per caso, l’attaccante biancorosso si è raccontato in un’intervista a Grandhotelcalciomercato. Fra i tanti spunti della sua carriera, è rimasto indelebile un episodio capitato nel 1996/’97 contro la Fiorentina, un poker per il 4-2 dei biancorossi:

Sono tanti i momenti belli vissuti a Vicenza. Abbiamo vinto la Coppa Italia e abbiamo fatto una cavalcata incredibile in Coppa Delle Coppe. Ma nel cuore mi sono rimasti i quattro gol alla Fiorentina. Era la prima giornata di campionato: quel giorno Guidolin non voleva nemmeno farmi giocare.