Rimangono sotto osservazione le condizioni di Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante, anche della Fiorentina, è stato ricoverato. La famiglia però, ha voluto rassicurare tutti sullo stato di salute di Osvaldo, smentendo anche alcuni report:

"Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani. Innanzitutto, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci stanno contattando con preoccupazione e, al contempo, chiedere vivamente ai media di mostrare il dovuto rispetto in questo momento delicato.Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni. Per rassicurare tutti coloro che ci scrivono, desideriamo chiarire che Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza; è arrivato come qualsiasi persona potrebbe fare dopo diversi giorni con dolore e senza appetito, né che gli abbiano rimosso un polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia dovuta al consumo di sostanze, né che affitti, tra altre falsità non verificate che sono circolate. Si trova ricoverato in terapia a causa di un versamento pleurico. Dopo diversi giorni con malesseri, che in un primo momento si credevano muscolari o intercostali, gli hanno diagnosticato ciò che, bene o male, popolarmente si conosce come liquido nel polmone.I medici hanno operato chirurgicamente per ripulire la zona e attualmente stiamo aspettando i risultati delle analisi. Ci hanno spiegato che richiedono il loro tempo, ma sono essenziali per avere un quadro diagnostico preciso - vale a dire, dare un nome e un cognome a quello che ha - e così stabilire il trattamento adeguato alla sua infezione.

Desideriamo approfittare di questo momento per dimostrare la nostra gratitudine per l'eccellente lavoro, la dedizione e l'amore di tutta l'equipe medica che lo sta curando. Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel diffondere o riportare informazioni, tenendo sempre a mente che dall'altra parte ci sono persone che soffrono. Ringraziando infinitamente per i tanti messaggi di appoggio, affetto e forza che ci arrivano costantemente,

La famiglia di Dani"