È stata presentata ieri sulla terrazza della Rari Nantes Florentia la nuova stagione della squadra di calcio dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) Toscana, ripartita con grande entusiasmo dopo una lunga pausa e guidata dal selezionatore Mario Tenerani con la preziosa collaborazione di Giovanni Galli. Alla presenza del presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, del presidente dell'USSI Franco Morabito, della direttrice generale Sara Meini e di numerose autorità — tra cui l'assessora allo Sport Letizia Perini e il presidente della Regione Eugenio Giani — sono stati svelati i ricchi appuntamenti in programma, che spaziano dal Memorial Nicola Zuppa alla Digital Cup a Coverciano, fino a una suggestiva trasferta a Budapest e al sostegno concreto della famiglia Zwack, proprietaria del marchio Unicum, che ha donato le nuove tute ufficiali.

Tra i momenti più intensi e significativi dell'intera stagione spicca l'appuntamento in programma per venerdì 11 giugno 2027 a Figline Valdarno, fortemente voluto dalla mamma Paola per ricordare Chiara Baglioni, la stimata redattrice di Violanews scomparsa nel 2018 a soli 31 anni, che proprio nel 2027 avrebbe compiuto 40 anni. Quel giorno andrà in scena triangolare di festa e di sport per trasformare il ricordo in condivisione, celebrando la solarità di Chiara, la quale — come è stato ricordato nel corso della serata — avrebbe incarnato alla perfezione lo spirito autentico e la voglia di stare insieme che animano questa squadra.