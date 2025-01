Nainggolan choc: “L’ex Roma arrestato per traffico di droga”

La notizia arriva dal Belgio e riguarda un grande ex calciatore della nostra Serie A: l'ex Cagliari, Roma e Inter Radja Nainggolan . Questa mattina il giocatore, che attualmente milita nella Serie B belga, è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles. L'accusa è pesantissima: traffico di droga per contrabbando di cocaina, importata dal Sud America al porto di Anversa e poi distribuita in tutto il paese.

"L'arresto di Nainggolan - si legge sulle maggiori testate belga - fa parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio. Al momento gli interrogatori sono ancora in corso". Il suo nuovo club, il Lokeren-Temse, ha fatto sapere in un comunicato: "Visto che l'indagine è ancora in corso i servizi di polizia non possono e non vogliono commentare ulteriormente. Rispettano il principio della presunzione di innocenza. Come club siamo d’accordo con questo. Possiamo solo confermare che il giocatore questa mattina era assente all'allenamento".