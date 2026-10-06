La Turchia di Vincenzo Montella sta attraversando un periodo complesso, tra risultati ed infortuni. Il ct dopo la sconfitta con l'Italia di Bologna, è comunque sereno sul proprio futuro. Le parole dell'ex tecnico viola a Rai Sport:

"Quando sono sotto stress sorrido e vengo rimproverato per questo. Sono sereno, ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi, ho fatto scelte autonome e indipendenti. Succeda quello che deve succedere ma vedere una partita come quella contro l'Italia, con tanti ragazzini in campo, giocata alla pari, mi viene voglia di continuare e sono fiducioso per il futuro. La squadra mi è piaciuta, lo ripeto, ho visto una formazione coesa e paziente. Non posso rimproverare qualcuno se sbaglia una scelta. Lavoriamo sulla coesione di squadra, questo mi conforta".