Con un annuncio sui social, Lionel Messi ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale Argentina

Redazione VN
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È arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Lionel Messi. L'argentino, attraverso il proprio profilo Instagram, ha annunciato il ritiro dalla Nazionale argentina. Una decisione maturata tempo fa, il 21 luglio per la precisione, dopo la finale del Mondiale.

Il lungo messaggio di Messi:

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