Alessandro Matri oggi ha 42 anni ed oggi è un concorrente di Ballando con le Stelle, dove fa coppia con la ballerina Giada Lini. Precedentemente, invece, è stato un attaccante di spessore, ha giocato con tante squadre, dal Milan alla Juventus, dalla Lazio alla Fiorentina, sette presenze con la Nazionale, 92 gol in serie A in oltre 300 partite. L'ex calciatore, però, ha svelato proprio in occasione della puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1, di aver avuto momenti molto difficili: "Pensavo di avere la Sla, pensavo di avere la sclerosi multipla. Sono andato in analisi, ora convivo con le mie paure. Ho iniziato a vivere male, mi chiudevo in casa la sera. Ho vissuto il fallimento in rossonero (quando giocava nel Milan n.d.r.) come un lutto, mi sentivo un peso. E' iniziato il mio calvario calcistico, ho perso autostima e fiducia. Sono diventato vulnerabile, sono caduto in un percorso di depressione da ipocondria. Pensavo di avere la Sla, pensavo di avere la sclerosi multipla. Un calciatore pensa di essere un supereroe, ha paura a parlare di queste cose con l'allenatore, i compagni o il presidente. In questo modo, uno si tiene tutte le paure. Ho avuto la prontezza e il coraggio di dire a Federica (Nargi, la moglie n.d.r.) e ai miei genitori che avevo paura di avere qualcosa. Mi sentivo accudito e protetto, sono andato in analisi e sono stato sempre meglio. Ho ancora piccole paure, faccio esami ogni 6 mesi. Convivo con questo, ma meglio. La nascita delle mie figlie mi ha distolto dal problema".

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