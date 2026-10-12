Tommaso Martinelli continua a mettersi in luce in Serie B con la maglia dell’Avellino, dove è arrivato in prestito dalla Fiorentina. Il portiere classe 2006 è stato inserito da Transfermarkt nella Top 11 dei giovani U20 più preziosi che militano fuori dalla Serie A, grazie a una valutazione di mercato pari a 5 milioni di euro. Un riconoscimento che conferma il suo ottimo avvio di stagione: Martinelli ha disputato tutte le sei partite finora giocate in campionato, subendo sette reti e mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

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