Il Manchester City è stato travolto dalle 115 accuse in questa sosta per le nazionali. Enzo Maresca ha parlato per la prima volta su questo tema. Le sue parole:

"Prima di tutto, buongiorno. Capisco i motivi per cui la maggior parte di voi è qui. Ma l'unica cosa che posso dire è qualcosa che ho già detto. È in corso un processo. In questo momento, ho piena fiducia nel club. Questo è tutto ciò che posso dire al riguardo. Mi fido del club perché mi fido delle persone. È per questo che mi sono iscritto al club. Rimarrebbe se la squadra retrocedesse? "Non c'è un altro club al mondo in cui vorrei essere. Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. L'ho detto fin dal primo giorno"