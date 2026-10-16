Daniel Maldini torna a parlare dell'incidente
VIDEO - Vanoli: "Gioventù? Non deve essere un alibi. Dobbiamo capire i momenti delle partite"
Ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto, però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto. Adesso si saprà la verità, e la verità si sa. L’importante è che tutto questo sia passato, la mia famiglia è sempre stata al mio fianco e siamo andati avanti, questo è l'importante.
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