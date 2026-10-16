Daniel Maldini torna a parlare dell'incidente

Redazione VN
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Daniel Maldini è tornato a parlare dell’incidente stradale di cui è stato protagonista all’alba di domenica 13 settembre. Gli accertamenti effettuati dopo l’accaduto avevano rilevato un tasso alcolemico positivo, mentre il test antidroga aveva dato esito negativo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Cagliari ha riconosciuto le proprie responsabilità, ammettendo di aver commesso un errore per il quale è giusto assumersi le conseguenze:
Ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto, però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto. Adesso si saprà la verità, e la verità si sa. L’importante è che tutto questo sia passato, la mia famiglia è sempre stata al mio fianco e siamo andati avanti, questo è l'importante.
Maldini

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