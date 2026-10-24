"Il mio sogno è che se vinciamo il quinto mondiale diventiamo il Paese che ha vinto più mondiali di tutti, insieme col Brasile. Questo è il mio sogno nel cassetto". Così Giovanni Malagò, commissario Figc, durante il proprio intervento sul palco degli Stati Generali di Progetto Civico Italia all'Eur, sulla Nazionale. Poi, parlando sempre dell'Italia, sottolinea a margine dell'evento come "se già continuasse a fare quello che abbiamo visto nelle ultime tre partite sarebbe importante".

"Abbiamo tanti esordienti che possono solo che crescere - dice Malagò -, tanti giovani di cui qualcuno è stato valorizzato in chiave del campionato. E poi c'è il bacino dell'under 21 che secondo me dà ulteriormente valore raggiunto alla prima squadra. Mi sembra che tutti e tre i tecnici, Mancini, Baldini e Soncin per le ragazze, stanno facendo un ottimo lavoro". Infine un pensiero sull'attuale commissario tecnico: "Mancini ha il coraggio di credere nei giovani".