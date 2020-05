L’annuncio di Merkel: “Via libera alla ripresa della Bundesliga”

La Germania riapre il calcio. La Bundesliga ripartirà “dalla metà di questo mese” e anche la coppa verrà terminata, sempre se non interverranno nuovo fatti, vedi anche il numero di eventuali contagi. La Cancelliera Angela Merkel ha dato il via libera alla ripresa dell’attività, interrotta il pomeriggio del 13 marzo a qualche ora dall’inizio della 26esima giornata. Il governo però non ha stabilito una data, che se la vedano i dirigenti calcistici. Anche perché ci sono già discussioni tra squadre che si sentono pronte o meno, in base al tipo di allenamento svolto. Mainz e Werder Brema sono state sostenute in questa disputa anche dai loro governi regionali. Domani è prevista un’assemblea di Lega che deciderà i dettagli. Nel weekend 15-17 maggio, o quello successivo 22-24, si vedrà il ritorno del grande calcio. Si dovrebbe riprendere dalla 26esima giornata, anche se era stata ventilata l’ipotesi di non ricominciare subito con il turno che era in programma, visto il pericoloso incrocio tra Borussia Dortmund e Schalke: un derby molto sentito che potrebbe causare assembramenti di tifosi. Lo riporta gazzetta.it.