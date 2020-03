L’AIC pronta allo sciopero, poi ci ripensa! Intanto le partite delle 15 si giocano regolarmente

L’Associazione italiana calciatori ha fatto circolare, tra i suoi tesserati, una bozza di documento che annunciava lo sciopero, questo il contenuto della nota AIC:

Nell’intento di tutelare il diritto fondamentale alla salute dei propri associati, anche al fine di garantire la loro incolumità potenzialmente lesa da un pericolo alla propria salute grave ed immediato proclama lo stato di agitazione e indice lo sciopero per le giornate del 08/03/2020 de del 09/03/2020, riservandosi la proclamazione di ogni ulteriore azione collettiva.

Come riporta gazzetta.it la bozza non si è poi tradotta in un vero comunicato ufficiale, con la consultazione interne tra le parti che ha frenato l’iniziativa. Tutto questo mentre Parma e Spal stanno giocando il secondo tempo, mentre Milan-Genoa e Sampdoria-Verona hanno da poco iniziato le proprie partite. Anche Udinese-Fiorentina si giocherà regolarmente?