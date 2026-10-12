De Laurentiis sul futuro di Giovanni Malagò
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Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti per la cerimonia dei Collari d’Oro del Coni, in occasione della premiazione del suo club per il Centenario. Le sue parole sul futuro di Giovanni Malagò:
Io credo che è anche la stupidità a governare molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Lo abbiamo scelto noi della Serie A, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo. Malagò va bene, è un imprenditore: il mondo si divide in imprenditori e prenditori, i politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che appartengono al mondo della politica probabilmente capiscono ben poco di calcio. Non continuare con Malagò sarebbe un rovinoso passo indietro.
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