"Fenucci dice primi dieci posti? Non guardo alla classifica, penso alle singole partite"
La tenerezza come unico battito emotivo… questa non è Serie A!
Non solo la Fiorentina di Fabio Grosso, anche il Bologna di Tedesco non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato. Ieri in conferenza stampa, l'allenatore ex Fenerbahce ha sorpreso tutti (in negativo) parlando dell'obiettivo della sua squadra:
Fenucci dice primi dieci posti? Non guardo alla classifica, penso alle singole partite. Ho visto la sua conferenza e sono d’accordo con lui. L’obiettivo è provare a vincerle tutte e un decimo posto lo firmerei. Sono abituato alla pressione, ho lavorato anche a Istanbul e in uno stadio molto caldo
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