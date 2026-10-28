Bestia Nera? Forse no, ma di certo per la Fiorentina è un motivo di vanto. Come evidenziato da un post Instagram condiviso dai colleghi di Flashscore, il centravanti inglese ha trafitto quasi tutte le squadre incrociate nella sua straordinaria carriera, ma esistono alcune eccezioni di rilievo. E fra queste c'è anche la Fiorentina.

Nei tre precedenti ufficiali disputati in carriera contro i viola — tutti con la maglia del Tottenham ai tempi della UEFA Europa League —, il bomber di Walthamstow è rimasto a secco.

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