Domani lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà la sfida tra Italia e Bielorussia, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2027. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.15. In occasione della partita, su disposizione della Questura, saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità. I primi divieti di sosta scatteranno alle 10.15 in viale Fanti, nel tratto compreso tra viale dei Mille e via Carnesecchi, controviale incluso, in viale Nervi e in piazzale Campioni del ’56, nell’area tra lo skate park e il giardino Niccolò Galli. Sarà prevista una deroga per i mezzi a servizio delle persone con disabilità. Dalle 12.15, nelle stesse strade e aree, entreranno in vigore anche i divieti di transito. In piazzale Campioni del ’56 sarà comunque consentito l’accesso ai veicoli a servizio delle persone con disabilità, con ingresso e uscita da viale Paoli. Le chiusure interesseranno inoltre via Mameli, nel tratto tra viale Fanti e via San Gervasio, via Duprè, tra viale Fanti e via Frusa, e il controviale di viale Fanti, tra via Mameli e via Duprè. Sarà consentito l’accesso ai veicoli diretti ai passi carrabili e ai residenti e frontisti autorizzati.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.