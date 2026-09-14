Arriva la risposta ufficiale e la ferma posizione del Cagliari in merito alla vicenda che ha visto coinvolto Daniel Maldini, rimasto protagonista di un incidente stradale a Milano nella notte tra sabato e domenica. Nelle ultime ore si erano rincorse numerose notizie a mezzo stampa che parlavano di valori dell'etilometro quasi doppi rispetto ai limiti consentiti e di un primo pre-test antidroga dalle indiscrezioni controverse. Il club sardo ha voluto far scendere la polvere e chiarire la situazione con un comunicato ufficiale.

I risultati degli esami tossicologici

La società rossoblù ha smentito con decisione i rumour su presunte sostanze stupefacenti, confermando l'esito definitivo degli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il figlio d'arte: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo".

Rientro immediato in gruppo con i compagni

Chiarita la posizione del classe 2001 e archiviati negativamente gli esami specialistici, il giocatore riprende subito le normali attività con la squadra in vista del prossimo turno di campionato. Come specificato nell'ultima parte della nota diffusa dal club di Giulini: "Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".