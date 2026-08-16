Larissa Iapichino vince l'oro agli Europei di Birmingham al termine di una gara incertissima
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La fiorentina Larissa Iapichino ha vinto l'oro nel salto in lungo agli Europei di Birmingham. La figlia di Fiona May, dopo il bronzo nel 2023 è diventata campionessa per la prima volta nella rassegna continentale grazie alla misura di 7,00 metri al termine di una gara tiratissima giocata sul filo dei centimetri.
Seconda infatti la britannica Sawyers con 6,99, terza la francese Kpatcha a 6,98. Nelle posizioni appena fuori dal podio la portoghese de Sousa (6,96 mt) e la tedesca Mihambo (6,94 mt), in una gara incerta fino all'ultimo salto. Complimenti a Larissa!
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