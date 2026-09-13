Marcelo Brozovic firma ufficialmente con il club qatariota Al Sadd. Ecco il post pubblicato dal club
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
Marcelo Brozovic firma ufficialmente con il club qatariota Al Sadd. Tra gli svincolati, il suo nome era stato spesso accostato a quello della Fiorentina. Ecco il post pubblicato dal club.
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