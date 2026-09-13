Marcelo Brozovic firma ufficialmente con il club qatariota Al Sadd. Ecco il post pubblicato dal club

Redazione VN
Copertina Brovarone Fiorentina

Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

Marcelo Brozovic firma ufficialmente con il club qatariota Al Sadd. Tra gli svincolati, il suo nome era stato spesso accostato a quello della Fiorentina. Ecco il post pubblicato dal club.

Caricamento post Instagram...
Viktoria Plzen v FC Internazionale: Group C - UEFA Champions League

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti