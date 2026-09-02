Il numero degli spettatori presenti al Franchi e gli incassi di giornata
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Per Fiorentina All Star-Operazione Nostalgia Legend, match in onore del centenario gigliato, il Franchi ha risposto presente così come già fatto sabato per la sfida con il Frosinone. Secondo i dati emessi dalla Fiorentina, infatti, sono 20.305 gli spettatori presenti allo stadio, con un incasso lordo di € € 247.973,30.
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