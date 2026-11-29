Dusan Vlahovic sembra essersi ritrovato in Turchia. Sotto la guida di Italiano, il serbo è capocannoniere, con 11 reti. Un rendimento commentato da Gianluca Zambrotta, alla Gazzetta dello Sport:

"Le esternazioni di Spalletti non sono arrivate per caso, ha lanciato un messaggio alla società e avrà parlato con la dirigenza: a gennaio andranno a cercare un numero 9, perché né Kolo Muani né Woltemade lo sono, però bisogna capire che giocatore può arrivare e con quale formula. Scamacca gioca poco all’Atalanta e Spalletti lo conosce dalla Nazionale... A me dispiace vedere Vlahovic a 11 gol nella Super Lig turca: il Besiktas e Italiano lo fanno giocare sereno, senza troppe pressioni. Questo cambio di rendimento fa pensare che qualcosa alla Juventus non funzioni..."