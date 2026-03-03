Vlahovic-Juve, prove di rinnovo: ma l’ex viola non abbassa le richieste

Futuro Vlahovic: la Juventus lavora al rinnovo per evitare la Premier League, ma le cifre sono distanti

Si riapre improvvisamente la partita per il futuro di Dusan Vlahovic . Se fino a poche settimane fa il rapporto tra il serbo e la Juventus sembrava ai titoli di coda, ora spunta un cauto ottimismo. Il club bianconero, complice lo sponsor tecnico di Spalletti e il rinnovo di Yildiz, vuole blindare il classe 2000 per evitare di dover tornare sul mercato a caccia di un erede da 50 milioni di euro.

Braccio di ferro sull'ingaggio

Il nodo, però, resta economico. La Juventus ha messo sul piatto 6 milioni di euro più bonus, cercando di non sforare il tetto salariale recentemente fissato con Yildiz. La risposta dell'ex bomber della Fiorentina è stata però gelida: la richiesta non scende sotto la base fissa di8 milioni netti. Dusan vuole sentirsi centrale e, forte dell'interesse della Premier League, non sembra intenzionato a fare sconti. Un braccio di ferro delicato che deciderà se l'avventura del serbo a Torino proseguirà o se si arriverà a una rottura definitiva.