L'ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, attualmente all’Al-Arabi ha raccontato la situazione che lui, e la sua famiglia, stanno vivendo in Qatar dopo gli attacchi avvenuto negli ultimi giorni:
Veretout: “Vedere i missili intercettati fa impressione, ma noi ci sentiamo al sicuro”
L'ex centrocampista viola, Jordan Veretout, oggi all'Al Arabi ha raccontato la situazione in Qatar dopo gli attacchi degli ultimi giorni
Vedere i missili che vengono intercettati fa impressione. Senti tanti rumore e le finestre tremare; è un po' stressante. Mia famiglia maggiore ci fa spesso delle domande, ma noi ci sentiamo al sicuro. Da qualche giorno anche lei è più tranquilla. Tramite una videoconferenza con la Lega ci è stato comunicata l'interruzione del campionato. Ci alleniamo in videochiamata; sembra di essere tornati al tempo del Covid, ma dovremmo tornare presto a quelli normali.
