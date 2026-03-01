Morte Marchesi: arrivano via social le condoglianze della Fiorentina

"Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storico calciatore gigliato e vincitore, con la maglia viola, di due Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe": questo il ricordo condiviso sui propri canali social dalla società gigliata dell'ex giocatore viola, che va ad unirsi a quello dell'Italia calcistica intera e del Comune di Firenze.
Anche la società gigliata ricorda l'ex calciatore classe 1937
