Morte Marchesi: arrivano via social le condoglianze della Fiorentina

Anche la società gigliata ricorda l'ex calciatore classe 1937
"Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storico calciatore gigliato e vincitore, con la maglia viola, di due Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe": questo il ricordo condiviso sui propri canali social dalla società gigliata dell'ex giocatore viola, che va ad unirsi a quello dell'Italia calcistica intera e del Comune di Firenze.

