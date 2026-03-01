Come sta andando Zaniolo all’Udinese? Dalla rinascita all’infortunio

Per Nicolò Zaniolo l'Udinese era forse l'ultima grande occasione nel nostro calcio. Il talento ex Roma veniva da alcune stagioni deludenti, con tanti cambi di casacca. L'ultima annata aveva mostrato uno Zaniolo lontanissimo dai suoi picchi, con l'Atalanta e la Fiorentina che non sono state convinte dalle sue prestazioni. Zaniolo domani affronterà la Fiorentina, una sfida che lo stimolerà sicuramente, anche per uscire da un periodo negativo.

Come sta andando

I freddi numeri recitano, 5 gol e 2 assist in questa Serie A. La distribuzione delle reti di Zaniolo non è stata però molto omogenea. L'attaccante non segna da 7 giornate, e la sua stagione era stata ottima fino a qualche settimana fa, tanto che si parlava di lui anche in ottica Italia. Runjajc lo utilizza come seconda punta nel suo 3-5-2, il compito è quello di supportare il più possibile Davis, una punta che fa tanto lavoro sporco. Tanto del gioco offensivo dell'Udinese passa dai suoi strappi, e dalle sue combinazioni con le mezz'ali, ma la pulizia del menisco sembra averlo frenato. Nonostante abbia saltato solo due partite, il momento è negativo, sia per lui che per la squadra. Zaniolo sembra essere nel contesto giusto, con il pubblico di Udine che lo coccola, come lui stesso ha ammesso: "In questo momento della mia carriera ho bisogno di sentirmi benvoluto e apprezzato, ed è quello che sento"