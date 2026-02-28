Kayode, sabato assurdo: autogol, rimonte e contro rimonte nel 3-4 col Burnley

Una partita semplicemente folle tra Burnley e Brentford: dallo 0-3 iniziale ai continui ribaltamenti di fronte, fino al definitivo 3-4. Sette gol, inerzia che cambia più volte e novanta minuti fuori da ogni logica.
Kayode protagonista nel rocambolesco 3-4 tra Burnley e Brentford: autogol che riapre il match, rimonta subita e contro-rimonta decisiva
Nel vortice è finito anche Michael Kayode, ex calciatore della Fiorentina. Il suo autogol ha riaperto la gara quando sembrava indirizzata, dando il via alla rimonta del Burnley. Da lì in poi è stato un susseguirsi di emozioni, con contro-rimonte e un finale al cardiopalma.
Per Kayode un pomeriggio estremo: dall’episodio sfortunato a una partita entrata subito nella categoria delle più pazze della stagione, visto anche il gol annullato ai padroni di casa al 98'
